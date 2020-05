Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Maggio 2020, 16:59

parla dell'andamento della pandemia rispondendo alle domande di Mara Venier e anche a quelle di Massimo Ranieri. Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, spiega in apertura: «Questo virusà, riusciremo aIl sacrificio del lockdown, con tutte le sue conseguenze, ci ha dato l'opportunità di riaprire. Non avremo nuove brutte sorprese? Non possiamo dirlo».Galli poi aggiunge: «Finirà? Forse, non si sa se con il vaccino riusciremo ad andare avanti», Mara chiede se quindi il vaccino non garantirà una fine e Galli risponde: «Questa situazione ci ha spiazzato», poi aggiunge «Un cugino di questo virus è comparso ai primi dell'900, era letale, poi è mutato e se prima era mortale ora è meno aggressivo ma gira ancora in 9 genotipi diversi al punto che alcuni potrebbero prenderne due a pochi giorni di distanza».La Venier afferma che altri infettivologi sostengono che il virus si sia indebolito, ma Galli precisa: «Questo punto non è nemmeno tanto importante ora. La maggior parte delle persone che hanno il covid non deve essere ospedalizzato e messo in ventilazione assistita. Per dire perché un virus è mutato occorrono molti anni». Sui pazienti più giovani deceduti chiarisce: «Molto dipende dalla risposta dell'ospite, quindi può succedere che anche un giovane, sano, abbia una genetica "sfortunata" e quindi rischi di morire, ma si tratta di casi rarissimi».Poi viene chiesto a Galli se ci potrà essere un ritorno autunnale della malattia: «Non lo sappiamo, ma non è improbabile. Questo virus non è influenza, quindi potrebbe non comportarsi come tale».