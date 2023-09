Bambina di 8 anni travolta da un cancello uscito dal binario: è grave

di Redazione web

Tragedia sfiorata in via della stazione di Ponte Galeria, a Roma. Una bambina di otto anni è stata travolta da un cancello, che è caduto dopo essere uscito dal binario. La piccola è stata portata in codice rosso all'ospedale.

Cosa è successo

È successo sabato sera alle 21 circa. Il pesante cancello di ferro posto davanti la sede di una società, è uscito dalle guide cadendo proprio mentre stava passando la piccola. Immediatamente soccorso, la bambina è stata portata in ospedale per vari traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Ostia.

Il cancello, di una sede di una società, è stato sequestrato dai carabinieri e sono in corso le indagini per capire le cause del crollo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 11:27

