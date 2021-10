Ballottaggio sindaco di Roma, exit poll e proiezioni: Gualteri nettamente avanti su Michetti

Ballottaggio sindaco di Roma: Michetti contro Gualtieri: exit poll, proiezioni e risultati in tempo reale. Astensionismo alle stelle. È arrivato il momento della verità. Dopo una campagna elettorale del tutto particolare, condizionata in parte dall'epidemia di Covid, le elezioni comunali di Roma arrivano al verdetto definitivo. Per ora l'unico dato certo è quello circa l'affluenza. Ieri sera alle 23 aveva votato meno di un terzo dei romani. Un livello di astensioni altissimo, ma in parte atteso, dopo il "flop" di partecipazione del primo turno.

BALLOTTAGGIO SINDACO DI ROMA: EXIT POLL

Gualtieri: "Sarò il sindaco di tutti i romani e tutte le romane. Ora inizia un grande lavoro per far crescere Roma, per farla essere una città più inclusiva, dell'innovazione, campione nella transizione ecologica. Una città capace di saper approfittare della risorsa della grande partecipazione civile"

Il primo ringraziamento di Gualtieri va ai suoi avversari: Michetti, in primis. Poi anche Calenda e la Raggi.

16.09 Roberto Gualtieri esce tra i sostenitori del suo comitato per le prime dichiarrazioni. Gualtieri è al 59.9 contro Michetti al 40.1

Intanto arrivano le congratulazioni di Nicola Zingaretti a Gualtieri

Prima proiezione Opinio su Roma: Gualtieri al 59.1, Michetti al 40.9

Arriva la prima proiezione SWG per La7: si conferma l'affermazione di Gualtieri

La vittoria di Gualtieri è confermata anche da Youtrend, che lavora in collaborazione con Sky. Anche qui la forchetta del risultato del candidato del centrosinistra lo porta oltre il 60%.

Per Opinio, il consorzio di rilevazione Rai, Gualtieri è avanti su Michetti: di molti punti. La "forchetta" del candidato di centrosinistra è tra il 59 eil 63. Molti dietro Michetti, fermo tra il 37 e il 41.

Per La7, secondo le tendenze annunciate di Swg Gualtieri sarebbe sicur di diventare Sindaco di Roma. Sarebbe avanti di circa 20 punti.

BALLOTTAGGIO SINDACO DI ROMA: SFIDA GUALTIERI - MICHETTI

Il Primo turno si era chiuso, 15 giorni fa, con una netta affermazione dei due candidati arrivati al ballottaggio. Un esito ampiamente previsto dai sondaggi, con i due candidati di centrodestra e centrosinistra che sono arrivati al secondo turno senza alcun patema d'animo, staccando ampiamente gli avversari: Virginia Raggi, sindaca uscente, e Carlo Calenda, vera sorpresa di questa tornata elettorale. Il primo turno si era concluso con Enrico Michetti avanti a Gualtieri con il 30.14% seguito da Gualtieri con il 27.03. Un vantaggio di circa tre punti percentuali che il candidato di centrosinistra cercherà di annullare in questo secondo turno, grazie ai voti in uscita da Calenda e Raggi. Il primo, che ha già partecicpato a due governi di centrosinistra, ha annunciato il suo voto a favore di Gualtieri, pur non stipulando nessun tipo di accordo con l'ex ministro dell'economia.

