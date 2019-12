Autista Ncc investe vigile urbano all'aeroporto di Fiumicino durante un controllo: «Non me ne sono accorto»

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 12:32

. L'episodio è accaduto ieri, durante un controllo da parte del vigile, rimasto. L'autista, poi rintracciato e denunciato,, ma di avere sentito un rumore preferendo comunque andare via.All'uomo - che aveva illecitamente effettuato una corsa senza prenotazione - è stata anche ritirata la patente Nei giorni scorsi, allo stesso aeroporto, un tassista aveva sferrato un pugno a un cliente che reclamava l'uso del tassametro.A riferire l'episodio, accaduto ieri intorno alle 18.30, è il sindaco di Fiumicino,in una nota, il quale ha anche annunciato che, «come nel caso del tassista romano, si sta provvedendo ad emettere un altro daspo». «L'agente, in servizio in aeroporto, si è accorto che il titolare di licenza Ncc stava proponendo i suoi servizi, senza prenotazione, ad una coppia di turiste - ha riferito Montino - . A quel punto, il vigile ha seguito l'uomo che, accortosi della situazione ha caricato le valige delle due donne, già a bordo,. Il vigile ha riportato ferite al braccio e alla gamba - ha proseguito Montino - e un'altra pattuglia della municipale lo ha subito soccorso. Rintracciato, questo signore ha preferito finire la sua corsa prima di tornare in aeroporto - ha spiegato il sindaco - Si è giustificato sostenendo di non essersi accorto di avere investito una persona, ma di avere sentito un rumore e avere comunque preferito andare via».All'uomo, denunciato dopo l'incidente, è stata «, messa l'auto sotto fermo amministrativo e gli sono stati contestati tutti i reati amministrativi del caso per avere effettuato una corsa senza prenotazione. Il vigile se la caverà con cinque giorni di prognosi. Non possiamo ritirare la licenza perché è stata rilasciata da un comune che non è il nostro. E anche in questo caso chiediamo al Questore di Roma di estendere il provvedimento per un tempo maggiore di quello permesso ad un sindaco».