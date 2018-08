Incidente mortale nella tarda serata di ieri su via Aurelia a Santa Marinella, vicino a Roma. A quanto ricostruito, una moto si è schiantata contro un'auto. Il motociclista è deceduto sul colpo mentre il passeggero della moto è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri della stazione di Santa Severa

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..