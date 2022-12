Angelo Onofri, morto il titolare del ristorante "Ai Spaghettari" a Trastevere: stroncato da un infarto a 66 anni

Giornata di lutto a Trastevere: nella notte è morto Angelo Onofri, il patron del ristorante "Ai Spaghettari", nel cuore del quartiere centrale di Roma. Titolare insieme alla moglie Francesca, al figlio Roberto e alla sorella Anna del punto di ritrovo per appassionati della cucina romana, Onofri è stato stroncato da un infarto a 66 anni.

L'ultimo saluto

Angelo, anche conosciuto come "Angelone" per via della sua imponente mole, era un punto di riferimento per buongustai e vip, che nel suo ristorante sono di casa. A dare la notizia della morte, sopraggiunta alle 4 del mattino, è stata la moglie. I funerali di Angelo Onofri saranno celebrati sabato 31 dicembre alle ore 12 presso la chiesa di Nostra Signora di Guadalupe in via Aurelia 675.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 14:48

