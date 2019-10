Caos Ama, Carfagna attacca: «Raggi ha fallito, tocca a lei andarsene»

“Ilin uno dei suoi doveri principali, tenere pulita la città, e l’è solo la dimostrazione della sua incapacità e prepotenza nell’amministrare la Capitale”. “La sporcizia per strada, i cassonetti debordanti, una differenziata che non decolla, la moltiplicazione delle spese per lo stoccaggio dei rifiuti a centinaia di chilometri di distanza non sono problemi che si risolvono con trucchi contabili. I cittadini romani sono stanchi di camminare nel sudiciume, di mettere a rischio la propria salute e di mostrare ai turisti il volto peggiore della loro splendida città. E a dicembre, quando verrà chiesto loro di pagare nuovamente per un servizio che in realtà non ricevono, nessuno potrà stupirsi se essi non lo faranno”.“Raggi la smetta di cambiare assessori e amministratori come fossero giri di valzer e faccia saltare l’unica poltrona che merita di fare quella fine: la sua”. Lo afferma, Vice Presidente della Camera e deputata di Forza Italia.