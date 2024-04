Agenzia delle Entrate, tre funzionari ai domiciliari. «Corruzione e accesso abusivo al sistema informatico»

di Marta Giusti

Corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Per questo, tre funzionari dell'Agenzia delle Entrate sono agli arresti domiciliari e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un dipendente dell'Agenzia in pensione e per due professionisti. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Roma hanno eseguito all'alba un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal gip su richiesta della Procura, per i reati appunto di corruzione e accesso abusivo a sistema informatico.

Agenzia delle Entrate, funzionari ai domiciliari

Per gli investigatori esisteva un rodato sistema corruttivo attraverso cui i tre dipendenti - impiegati presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate di Roma 3 e Roma 4 - asservivano la propria pubblica funzione agli interessi di alcuni professionisti del settore contabile, dietro compensi in denaro o pagamento di pranzi al ristorante.

I tre funzionari si sarebbero avvalsi anche abusivamente dei sistemi informatici e telematici dell'Anagrafe Tributaria in dotazione all'Agenzia delle Entrate per consultare le informazioni necessarie a ottenere gli elementi utili alla conclusione delle pratiche relative ad accertamenti fiscali o a contratti di comodato o successioni per ottenere l'abbattimento totale o la sensibile riduzione delle somme di denaro richieste dal fisco.

