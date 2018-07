Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"Ad ampio respiro" è un laboratorio navigante in barca a vela di meditazione, è un'idea nata dalla sinergia di tre donne mamme e professioniste che hanno creato il metodo MASAKI, acronimo dei loro tre nomi: Marina, Sabrina e Kiara.La finalità principale del metodo masaki è quella di promuovere il benessere a livello fisico psichico e spirituale rivolgendosi ad un pubblico più ampio possibile di persone, offrendo la possibilita di partecipare a seminari ed eventi creativi e inusuali, che facilitino il poter entrare in contatto con la natura, con gli altri e con le proprie dimensioni psichiche e corporee.Il laboratorio "Ad ampio respiro" si svolgerà attraverso una giornata in barca a vela sabato 14 luglio con partenza dal porto di Riva di Traiano e con rientro la sera nello stesso porto. L'equipaggio è capitanato dall'Avvocata skipper Sabrina Iannarilli e due Psicologhe e Psicoterapeute Chiara Gambino e Marina Russo, che dopo più di vent'anni di lavoro clinico con pazienti adolescenti ed adulti, hanno saputo aprire le porte del setting terapeutico alla natura integrando il lavoro psicologico con la meditazione. Durante la giornata in barca a vela verranno insegnate e sperimentate alcune pratiche di meditazione tra cui l'ho'oponopono e la mindfulness.L'ho'oponopono è un'antica pratica di guarigione a livello fisico psichico e spirituale di origine hawaiana e la mindfulness è una pratica che risveglia la capacità di essere presenti con attenzione non giudicante. Tali pratiche verranno accompagnate da esercizi di risveglio del corpo e della coscienza, di riequilibrio energetico, da canti, mantra, principi di vela e mindful eating con degustazione di cibi e bevande speciali. Al termine della giornata i passeggeri potranno notare in sé un maggiore distacco, pace ed equilibrio nell'affrontare gli ostacoli della vita, con una conseguente diminuzione dello stress, una maggiore fiducia in se stessi, un senso di gratitudine e unione con il tutto, la sensazione di poter lasciar andare antichi rancori, paure e sensi di colpa ed una maggiore centratura nel qui ed ora.Per info: cell 3496658062; gambinochia@gmail.com; mrusso.mail@gmail.com