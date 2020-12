A Natale dona il diritto alla cura: i regali solidali di Emergency dall'8 al 24 dicembre a Roma

Trasformare la corsa dei regali di Natale in un’occasione per donare oggetti solidali e sostenere chi è in difficoltà. Dall’8 al 24 dicembre a Roma nello spazio Natale di Emergency in via IV novembre 157/b si potranno scegliere regali solidali che aiuteranno l'associazione umanitaria a garantire il diritto alla cura per tutti, senza discriminazioni.

Leggi anche > Messa di Natale in Vaticano, Papa Francesco: «Anticipata alle 19.30»

Si potrà scegliere tra classici gadget di Emergency come le magliette, le tazze e le sacche, e quelli creati espressamente per il Natale 2020 (disponibili anche nello shop online). Tra questi le nuove borracce in alluminio, le matite che si trasformeranno in fiori, i braccialetti e i portachiavi ecosostenibili “Ero una mela!”, ricavati da torsoli e bucce. Nel temporary shop natalizio di via IV Novembre 157/B si può anche intraprendere un piccolo viaggio nei paesi in cui opera EMERGENCY grazie agli oggetti etnici, come le borse e gli orsetti creati dagli artigiani afgani, o scoprire la storia di un laboratorio artigianale mentre si scelgono le cioccotavolette, prodotte a partire dagli ingredienti più pregiati provenienti dall'economia solidale.

Tra prodotti cosmetici naturali, giochi per bambini e barattoli di miele aromatizzato, ogni oggetto narra una storia di attenzione all'ambiente, all'economia locale o a quella carceraria. Un racconto di circuiti virtuosi di solidarietà.

Lo spazio Natale di Emergency è aperto dall’8 al 24 dicembre, dal martedì alla domenica dalle 11 alle 19 con orario continuato. Per informazioni si può scrivere alla pagina facebook EMERGENCY INFOPOINT ROMA

Il Natale di Emergency è organizzato in totale sicurezza, per permettere a tutti di scegliere i regali in serenità: potranno accedere nei locali, debitamente sanificati, due visitatori alla volta indossando la mascherina, igienizzando le mani e rispettando il distanziamento fisico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA