Gianluigi De Palo da oggi risponde su Leggo: «Essere padre, quello sguardo oltre il presente»

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

Ho quarantatré anni, una moglie e cinque figli. Si avete letto bene: cinque! Nonostante il televisore in casa... Se mi chiedete come mai, non so darvi una risposta. Anzi, forse sì: perché è bello. Ma non so se ho risposto. Sono un padre che lavora e che tornando a casa, ogni sera, si ritrova davanti alla sfida delle sfide: educare. O meglio, provare a convincere un figlio del fatto che la vita, sotto sotto, non è una fregatura. Che alla fine, ne vale la pena. Che la vita nonostante le difficoltà e le sofferenze è bella. Un regalo immeritato.In questa giungla quotidiana tra biberon da sterilizzare, febbroni notturni, richieste di motorino, compiti da fare e giustificazioni da firmare, litigi familiari, nuove frontiere mediatiche da abitare e serie tv da guardare, essere padre è una prova ardua, un'avventura complicata, ma affascinante. È avere uno sguardo diverso sul mondo. Esigente e allo stesso tempo accogliente. È avere due occhi capaci di vedere oltre il presente. Guardare un figlio con fiducia, consapevoli di quello che siamo stati noi alla sua età.Se volete condividere questa stupenda fatica scrivetemi a occhidipadre@leggo.it *Presidente Forum famiglie