Violenza sessuale, medico arrestato a Milano: 4 ragazze confermano gli abusi davanti al Gip

Hanno confermato quanto hanno messo a verbale quattro delle sei vittime sentite oggi con la formula dell'incidente probatorio con al centro il caso di Marco D'Annunzio, ex dirigente medico infettivologo del Crh-Mts di viale Jenner a Milano, centro specializzato in malattie a trasmissione sessuale, arrestato a inizio giugno con l'accusa di violenza sessuale nell'indagine della polizia, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo.

Il gip Giulio Fanales ha rinviato l'incidente probatorio tra circa un mese per la deposizione delle altre due ragazze parti offese. Le loro dichiarazioni entreranno negli atti come eventuali prove in vista del processo che potrebbe celebrarsi con il rito abbreviato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 18:14

