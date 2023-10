Uomo ferito da un colpo di pistola in un parcheggio nel Milanese: è grave

Un uomo è stato ferito gravemente con un colpo d'arma da fuoco, questa sera, nel Milanese. Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano con una ferita da proiettile all'addome.

L'uomo, un magrebino, non parla italiano e non aveva documenti, ed è stato trovato per strada, in via Cinque Giornate, nei pressi di un parcheggio. Sul posto sono giunti i Carabinieri che non escludono che sia stato affrontato da persone legate allo spaccio di droga. Il comune di Solaro è infatti uno di quelli interessati dalla ormai annosa piaga dello spaccio boschivo nel Parco delle Groane, che si trova lì nei pressi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 22:26

