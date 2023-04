Strage di Erba, l'ira dei fratelli Castagna: «Olindo e Rosa hanno ucciso brutalmente, non sono vittime innocenti»

Dopo la notizia della revisione del processo per la strage di Erba, arriva lo sfogo dei familiari delle vittime. Pietro e Giuseppe Castagna, che nella strage persero la madre Paola Galli, la sorella Raffaella e il nipote Youssef, di due anni, esprimono in un post su Facebook tutta la loro amarezza dopo il clamore che si è riacceso sul caso con il sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser che ha firmato una richiesta di revisione - ora al vaglio dei vertici della procura generale - della condanna all'ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi.

La rabbia dei familiari su Facebook

«Era l'ottobre del 2018, avevo scritto questo. Speravo fosse finita ma ci risiamo. Noi non diremo nulla. Non parleremo più con giornali o altro. Questo era e rimane il nostro pensiero…», recita il post. «Purtroppo la superficialità - si legge su Facebook - è meno faticosa del pensiero consapevole, ed essendo quindi più facile, trova spesso terreno fertile in persone incapaci di capire che qualcuno sta vendendo delle menzogne spacciandole per verità, manipolando, omettendo, ricucendo ad arte…perché è più facile farsi convincere che capire».







«Ora, non sta a noi, né difendere la procura, né gli inquirenti, né il loro operato, consentiteci di difendere però la verità, che per noi è solo una, consentiteci di essere indignati e increduli nel sentire gente che definisce i colpevoli come innocenti vittime di una giustizia sommaria e faziosa, definiti addirittura come 'un gigante buono e una gracile signora'» che «hanno ucciso brutalmente nostra madre, nostra sorella, nostro nipotino, la signora Valeria, hanno tentato di uccidere il signor Mario, spezzando pochi anni dopo la sua vita e la vita di nostro padre, facendo vivere a me e a Beppe, a Elena e Andrea Frigerio un incubo continuo. La superficialità è meno faticosa del pensiero consapevole e chi sfrutta questa debolezza di molti solo per fare audience o per crearsi carriere o visibilità, è un vigliacco».

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Aprile 2023, 15:31

