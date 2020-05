Spara e accoltella la moglie in auto dopo una lite per gelosia

Una donna di 40 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita di striscio al collo da un colpo di pistola sparato da suo marito e da alcune coltellate alle braccia e al petto, forse a seguito di una crisi di gelosia, mentre erano insieme in auto a Malnate (Varese), questa mattina poco prima delle 10.



L'uomo, 46 anni, è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri intervenuti sul posto. La donna è stata trasportata all'ospedale di Circolo di Varese non in pericolo di vita. La coppia di origine albanese, lei assistente socio sanitaria, lui operaio con precedenti penali, ha due bambini piccoli. Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Maggio 2020, 11:44

