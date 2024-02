Smog, Milano è la terza città al mondo per inquinamento: Pm10 oltre il doppio del limite consentito. Ecco perché

A Milano in particolare, e in tutta la Pianura Padana in generale, l'aria è irrespirabile. In base ai dati dell'indice Aqi (Air Quality Index) che aggrega vari indicatori (polveri sottili Pm2.5 e Pm10, ozono, ossidi di azoto e zolfo) e confronta momento per momento le varie citta del mondo, ieri Milano era la terza citta piu inquinata del pianeta. Lo rivela il Corriere della Sera, precisando che a tarda sera Milano era scesa di una posizione, superata da Delhi. In assoluto, e la pianura padana a essere vittima dello smog e la causa dei valori cosi elevati e dovuta a quattro fattori: la geografia sfavorevole della pianura padana; l'alta pressione che regna da settimane e fa ristagnare l'aria piu fredda; l'alta densita di popolazione, case e vetture; la presenza di allevamenti intensivi e coltivazioni agricole. Il 54% del Pm2.5 e infatti dovuto al riscaldamento delle case e agli allevamenti e solo il 15% ai trasporti.

La situazione meteo

La generale stabilità della situazione meteo, con poco vento e precipitazioni assenti, continua a favorire l’accumulo di inquinanti nell’aria. Lo spiegano gli esperti di Arpa Lombardia che evidenziano: «Lunedì il locale rinforzo dei venti (con moderata probabilità) anche sulla pianura nord-occidentale apporterà condizioni neutre o variabili, mentre condizioni favorevoli alla dispersione si presenteranno con maggiore probabilità tra la Valtellina e le valli del Lario. Martedì ritorno ovunque a ventilazione debole e condizioni in generale favorevoli all'accumulo di inquinanti (previsione con moderata affidabilità)».

