«I semafori mi infastidiscono», ne spacca sette a martellate: denunciato un 24enne

Scende di casa con un martello e spacca sette semafori, perché «infastidito dal rumore» che emettevano. Il gesto di un 24enne di Milano ha scioccato i testimoni, che hanno avvertito le forze dell'ordine. Il giovane è stato fermato dai carabinieri e denunciato a piede libero.

Sequestrati martello e forbici

É successo la notte dell'8 gennaio a Milano, tra via Goldoni e viale dei Mille, nella zona est della metropoli. Il 24enne, esasperato dal rumore, è sceso di casa e ha fatto fuori sette semafori. Poco più tardi è stato bloccato da una pattuglia di carabinieri e denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato. A suo dire a fare un rumore esasperante sarebbero state le pulsantiere che consentono la prenotazione del verde per l'attraversamento pedonale. Con sé aveva un martello e una forbice da elettricista, che sono stati sequestrati.

