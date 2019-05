Schianto tra due Golf: morto Nicholas, aveva 32 anni. Feriti cinque ragazzi, due sono gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane di 32 anni,, è morto in un terribile incidente ieri pomeriggio a Capriolo, al confine con Palazzolo, in Lombardia: Nicholas, residente a Urgnano (Bergamo), era in auto con altre tre persone, tutte ricoverate in ospedale di cui due in gravi condizioni.Lo schianto è avvenuto tra due auto, entrambe Volkswagen Golf: nell’altra vettura coinvolta c’erano due persone, ferite entrambe. Le due Golf viaggiavano sulla SP469 quando all’altezza di una curva si sono scontrate: una delle due è finita fuori strada in un campo, l’altra è rimasta sulla strada.Insieme a Nicholas viaggiavano due ragazzi di 37 e 32 anni e una ragazza di 29, tutti bergamaschi, mentre nell’altra auto c’erano un 27enne e una ragazza di 21 residenti a Chiari. Il 32enne è morto sul colpo, nonostante l’intervento immediato di tre ambulanze e dell’elisoccorso: la sua salma sarà consegnata presto ai familiari.