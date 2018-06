Girava in stazione con un fucile nei pantaloni: denunciato il 'finto zoppo' senegalese

Girava per lacon un fucile ad aria compressa che nascondeva nei pantaloni: un trentenne senegalese, regolare in Italia, è stato denunciato dalla polizia per procurato allarme, dopo essere stato scoperto col fucile ieri sera alle 21.40 circa da due vigilantes dell'Atm, all'altezza dei tornelli.Il trentenne zoppicava vistosamente: dalla parte inferiore dei jeans spuntava la canna del fucile, che successivamente è stato scoperto trattarsi di Winchester ad aria compressa. Una delle guardie lo ha seguito lungo i tappeti mobili mentre il collega è andato a chiamare la polizia in piazza Duca d'Aosta. È stato bloccato subito dopo.