Formigoni, l'ex governatore ha scontato la condanna per corruzione: «Candidarmi alle Europee? Ci sto pensando»

di Redazione web

Roberto Formigoni termina oggi il suo debito con la giustizia, dopo la condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione per la vicenda Maugeri-San Raffaele. E l'ex governatore della Regione Lombardia adesso potrebbe tornare in politica: «Sono felice e mi sento benissimo, di salute sto benissimo - racconta Formigoni all'ANSA - qualche amico voleva fare grandi festeggiamenti, per carità... Sto per andare a pranzo con 5-6 persone».

Nino Strano, morto l'ex parlamentare: mangiò la mortadella per festeggiare la caduta di Prodi

«Giorgia Meloni e Giambruno non si sarebbero mai lasciati»: la nuova indiscrezione di Corona

Formigoni torna in politica?

Quanto ad un suo ritorno in politica, Formigoni è possibilista: «Ma su una mia candidatura alle europee non deciderò né entro fine mese né entro fine anno - aggiunge - ho tempo fino a marzo e aprile. Istintivamente in questo momento dico no, però mi confronterò, ascolterò e poi deciderò». «La cosa che mi è pesata veramente è l'ingiustizia della condanna che ho subito. Sapere di non aver mai compiuto quello di cui mi accusavano e che stavo sopportando il peso di una sentenza politica senza colpa e senza prova», ha detto in un'intervista oggi sul Corriere della Sera.



All'inizio «ero sommamente dispiaciuto anche per tutti quelli che mi avevano stimato, voluto bene e che mi avevano votato» aggiunge. In tanti «mi chiedono di rientrare» in politica, «amici con cariche istituzionali, dirigenti di partiti e gente che incontro per strada - spiega -. Io non ho ancora deciso, per il momento devo chiudere un percorso (nei prossimi mesi i giudici valuteranno formalmente se ha completato positivamente l'affidamento, ndr ). Voglio dare una risposta seria e responsabile. Non mi interessa occupare un posto per ottenere una rivincita, ma se ci sarà uno spazio per una elezione vorrei dare il mio contributo per riportare i giovani ad aver un rapporto diverso con la politica».



In questo momento comunque «non sono candidato da nessuna parte e le elezioni sono a giugno, si vedrà e comunque prima bisogna verificare se e quando potrò candidarmi, e questo non è ancora chiaro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA