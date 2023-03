Red Bull Bc One Cypher 2023, Milano ospita la sfida di breaking 1 contro 1 più prestigiosa al mondo

Manca ancora qualche mese al Red Bull BC One Cypher, la Finale Nazionale della più grande e prestigiosa competizione di breaking al mondo, che si svolgerà Bologna il 27 maggio. In attesa dell’evento, sarà Milano a ospitare la prima tappa di qualifiche: battle 1vs1 aperte a talenti provenienti da ogni regione d’Italia, dalla quale usciranno i 4 migliori b-boy e le 2 migliori b-girl che avranno diritto di accedere alla Finale Nazionale. Compito fondamentale quello della giuria formata da B-Boy Japo membro della Milano Bandits Crew, B-Boy Omed della De Klan Crew e dalla finlandese B-Girl AT della Flow MO Crew. A scaldare il pubblico Esom Rock aka Mosè Abram Cristallini e il DJ Uragun, che hanno preso parte ad alcuni degli eventi internazionali più rinomati della scena.

L’appuntamento per tutti gli appassionati di breaking è domenica 19 marzo 2023 presso Santeria Social Club.

Di seguito il programma:

- Dalle h.14.30: registrazione dei partecipanti

- Dalle h.16.00: preselezione attraverso performance dei b-boy e b-girl presenti

- Dalle h.18.00: battle 1vs1 ad eliminazione diretta mettendo in gioco espressività, creatività e personalità, oltre a grande concentrazione e tecnica.

Iscriversi al Red Bull BC One Cypher Milano è semplicissimo, basta compilare qui il form Il b-boy e la b-girl vincitori del Red Bull BC One Cypher Italy, oltre ad essere decretati campioni nazionali, avranno la possibilità di rappresentare l’Italia alla 20esima Finale Mondiale del Red Bull BC One, in programma il 21 ottobre 2023 a Parigi nel celebre stadio Roland-Garros.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 11:42

