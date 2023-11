Bergamo, ragazzo di 17 anni precipita dal balcone al terzo piano: è gravissimo

di Redazione web

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni a Bergamo all'ospedale Papa Giovanni XXIII dopo essere precipitato dal balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Indipendenza a Romano di Lombardia, nel bergamasco.

Grave un 17enne a Bergamo

Come riporta il Corriere della Sera, non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto: il 17enne sarebbe caduto per motivi ancora non chiari ed è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Martinengo, un'automedica e l'elisoccorso. La polizia locale è arrivata sul posto per effettuare gli accertamenti insieme ai carabinieri di Romano di Lombardia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA