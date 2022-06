Milano, puntura di vespa mentre coltiva l'orto: muore a 60 anni

Tragedia dopo la puntura di un insetto (un'ape o una vespa). E' quanto successo a un coltivatore 60enne che, intento a lavorare nell'orto al parco delle Cave di Milano, in zona Baggio, è stato punto da un insetto che gli ha provocato uno shock anafilattico.

Intorno alle 18, l'uomo si è accasciato e un collega lo ha visto e ha avvertito la centrale operativa dei soccorsi. I sanitari del 118 si sono precipitati nel punto più vicino agli orti del parco, in via Cascina Barocco, con due ambulanze, ed è arrivato anche un elicottero da Como. Gli operatori hanno cercato di rianimare l'uomo ma, purtroppo, è stato tutto vano. Al parco sono arrivati anche gli agenti della questura di Milano e i vigili urbani per gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Giugno 2022, 23:42

