Treno deragliato a Milano, il pm: «Colpa del giunto rotto, andava a oltre il doppio della velocità di sicurezza»

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 13:34

Ildel, avvenuto nella zona diilcausando, è certamente avvenuto per la rottura di un giunto nei binari. Una situazione di cuisapeva, tanto da programmare un intervento di sostituzione, ma senza far rispettare la velocità massima di sicurezza in quel punto così pericoloso per la circolazione dei convogli.Parte da qui l'accusa dei pm Tiziana Siciliano e Leonardo Lesti nei confronti dia vario titolo, in merito al disastro ferroviario della linea Trenord. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha infatti spiegato in conferenza stampa, insieme a rappresentanti della Polizia e della Polfer che hanno condotto le indagini: «Il treno viaggiava ad una. In quel tratto la velocità consentita era di, ma con quel tipo di ammaloramento avrebbe dovuto viaggiare a».Tra gli indagati compaiono la società, che gestisce l'infrastruttura ferroviara, e l'ad Maurizio Gentile, oltre a altri dirigenti e due ex vertici dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. I pm hanno ripercorso le omissioni contestate nell'atto di chiusura indagini emerse ieri, ribadendo, come si legge anche negli atti, che Rfi trasse, ha chiarito Siciliano, «un vantaggio patrimoniale» dalle omissioni dei dirigenti. Lasul giunto è «dell'» ma l'di sostituzione fu programmato per l', a disastro avvenuto.