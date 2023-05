Pet Flower Parade, la festa dei cani di piccola taglia all'Idroscalo di Milano

di Claudio Burdi

Grande successo per la prima edizione di Pet Flower Parade, l’evento gratuito dedicato esclusivamente ai cani di piccola taglia organizzato lo scorso 7 maggio nel verde dell’Idroscalo a Milano.



Una giornata di festa ricca di momenti glamour, fashion, cultura cinofila, food e tanto divertimento per gli oltre cinquecento barboni, bassotti, pomerania, maltesi, chihuahua e altre razze di mini-dog che insieme ai loro amati padroni hanno partecipato all'inedito evento nel mondo pet, organizzato dalla nota pr milanese Vanessa Ricci (e "mamma" di ben tre mini dog) che, dopo aver fondato nel 2019 il gruppo su Facebook “Barboncini” Barboni Milano (con oltre 7200 iscritti), ha ideato “Pet Flower Parade” riuscendo a coinvolgere esperti, associazioni e aziende del settore che hanno animato con svariate attività la manifestazione.



Come gli spettacoli di dog dance condotti da Patrizia Zampiero, che ha poi mostrato alcuni esercizi base da fare a casa con il proprio cucciolo o lo stage teorico e pratico di handling, con il professional dog handler E.N.C.I. Andrea Antony Sanna che ha spiegato le tecniche di insegnamento e preparazione dei cani che partecipano alle esposizioni cinofile di bellezza.



In un set fotografico i mini-dog, agghindati con mollettine, occhiali da sole e coroncine dalla pet dog stylist Vanessa Locci, e i loro padroni con indosso le parrucche da set cinematografico, del colore e della texture del manto del proprio cane realizzate da Lia Parrucche, si sono fatti immortalare in uno scatto della pet photographer Ginevra Beltrame.

L'osteopata veterinaria Victoire Spas ha invece fatto dei massaggi e delle manipolazioni agli amici a quattro zampe, mentre gli appassionati di realtà virtuale hanno potuto provare all’interno dell’igloo di Prolife, "The Pet Experience", l'esperienza immersiva e multisensoriale che permette di vedere il mondo attraverso gli occhi di un cane.

E poi i casting per un nuovo programma Youpet.it, la prima web tv italiana dedicata agli animali d’affezione; i divertenti giochi a premi ideati e condotti dalla dog trainer Raffaella Gallo di Bauclub, tra cui “Palline nascoste”, una sorta di caccia al tesoro tra i cespugli, e “Quanto vuoi bene al tuo padrone?”; gli show cooking su come preparare “dolcetti” per cani e assaggi gratuiti delle specialità del laboratorio di gastronomia per cani e gatti Pets Gourmet.

E ancora stand istituzionali, tra cui quelli di ANCoS Milano e della onlus Cuor di Pelo Rescue Bassotti, e di aziende specializzate in prodotti food e pet accessories.

Cani, padroni ed espositori tutti entusiasti per l'ottima riuscita dell'evento tanto da far dichiarare a Vanessa Ricci che "già entro la fine dell'anno potrebbe esserci (sempre a Milano) una nuova edizione di Pet Flower Parade".

