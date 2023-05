Cani di piccola taglia in festa all'Idroscalo di Milano per la prima edizione di Pet Flower Parade, tra giochi, set fotografici con dog fashion stylist, show cooking, stage di handling e dog dance, esperienze multisensoriali, gelati e dolci per cuccioli, casting per Youpet.it e tanti stand espositivi di associazioni ed aziende del settore. Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 15:12

