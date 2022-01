Pavia, ragazzo di 19 anni investito da un treno alla stazione: è gravissimo

Dramma a Pavia, dove un ragazzo di 19 anni è stato investito questa mattina da un treno nella stazione ferroviaria. Il giovane è ora ricoverato, in condizioni gravissime, al San Matteo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30: il ragazzo ha riportato traumi alla testa e al torace e fratture a una gamba e a un braccio. Soccorso dal personale del 118, è stato portato via d'urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia ferroviaria che hanno subito avviato gli accertamenti per ricostruire il drammatico investimento.

Il treno che ha investito il giovane era partito da Ventimiglia (Imperia) e diretto a Milano. Ancora da accertare l'esatta dinamica del fatto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 14:39

