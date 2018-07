Niccolò Bettarini accoltellato, lo sfogo del padre Stefano su Instagram: «Sempre orgoglioso di te. Chi ha sbagliato paghi»

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' fuori pericolo ma la prognosi resta risevata., figlio diè stato aggredito alle prime luci dell'alba mentre usciva da un noto locale milanese.«Undici, Niccolò è vivo per miracolo» scrivono i genitori in una nota, ma la paura è stata davvero tanta. Stefano Bettarini che ha subito raggiunto il figlio ricoverato al Niguarda ha affidato ai social il suo sfogo da padre.L'ex calciatore pochi minuti fa ha postato una dolcissima foto del figlio ancora bambino in cui sfoga< tutta la sua rabbia, ma sottolinea anche l'amore che prova per lui: «Hai sempre avuto senso di protezione per tutti ... soprattutto per i più deboli ... Sempre orgoglioso di te !@mr_bettarini ORA CHI HA SBAGLIATO PAGHI !»