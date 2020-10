Milano, uomo colpito al volto durante una lite al bar: è grave in ospedale

Un marocchino di 51 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo essere stato aggredito davanti a un bar a Milano. L'episodio è avvenuto poco dopo le 18 nel bar «Friends» in via Ciceri Visconti, in zona Calvairate. Secondo quanto riferito dai carabinieri, nel locale è scoppiata una lite tra il 51enne e altri due clienti (che sarebbero di origine tunisina), i quali lo avrebbero colpito con un pugno al volto. Il marocchino sarebbe caduto battendo la testa al suolo, procurandosi un grave trauma cranico. All'arrivo dei paramedici era in arresto cardiaco. L'uomo è stato rianimato e accompagnato in gravi condizioni all'ospedale San Paolo. I carabinieri della compagnia Monforte sono a lavoro per individuare i due presunti aggressori.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Ottobre 2020, 23:07

