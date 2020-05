Uomo di 40 anni suicida a Milano, si è buttato dal settimo piano. In piazza folla di curiosi

Dramma adove unè precipitato dal balcone di casa sua al settimo piano ed è morto, questa mattina poco dopo le 9: è accaduto in piazza Santa Francesca Romana, accanto a viale Regina Giovanna (zona Porta Venezia). Sono intervenuti sul posto i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: siL'uomo, secondo quanto spiegato dalla polizia che sta accertando quanto accaduto, avrebbe iniziato a minacciare di suicidarsi pochi minuti dopo le 9, dal balcone del suo appartamento: ma quando gli agenti di una Volante stavano salendo le scale per suonare alla sua porta,. Corsi fuori, lo hanno ritrovato riverso per terra.Il 40enne era da solo in casa al momento della caduta: sul posto si trova la Polizia scientifica che sta eseguendo i rilievi cercando di trovare eventuali tracce che spieghino le cause del gesto e viale Regina Giovanna è stato chiuso al traffico. Alcuni agenti hanno dovuto evitare che si creassero assembramenti di curiosi sulla piazza di fronte.