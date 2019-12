Milano, 14 arresti per detenzione e spaccio di droga nel giro di pochi giorni

Venerdì 20 Dicembre 2019, 16:03

Giro d'nell'area di Milano da parte della Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra mobile, delle volanti e dei Commissariati hanno messo le manette ai polsi dicon l'accusa di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti.Fra gli arrestati figurano duedi 49 e 43 anni. Il più grande è stato colto in possesso di una busta gialla contenente una scatola di scarpe, con all’interno circa 280 gr di marijuana. Nell’appartamento del 49enne, gli agenti hanno trovato 68 piante di; mentre nell’appartamento dell'altro c’erano altri 238 grammi. Giovedì 19 dicembre, un cittadino italiano 47enne è finito in manette sempre per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno rinvenuto nella sua casa 120 gr di cocaina, più di 1 kg di hashish, 3 kg di marjiuna e 0,65 grammi di. Sono inoltre stati trovati 16.450 euro e materiale da confezionamento dello stupefacente.Nel corso della stessa giornata, a Pioltello, gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno arrestato un italiano di 32 anni, con la medesima accusa di reato. La Polizia ha reso noto che l’uomo, poco prima, a Peschiera Borromeo (MI), aveva venduto 20 grammi di hashish per 130 euro a un cittadino egiziano 34enne che è stato segnalato alla Prefettura. A seguito della perquisizione personale e domiciliare nell’abitazione del 32enne italiano sono stati trovati circa 200 grammi di hashish, 1,9 grammi die 180 euro in contanti.