Milano, letterario, modaiolo o artistico: a ognuno il suo panettone "milanese doc"

di Claudio Burdi

Natale non è Natale senza una fetta di panettone. Immancabile sotto l’albero di ogni casa italiana e sdoganato in ogni angolo dello Stivale, a Milano ce ne sono alcuni con il sigillo della “milanesità doc” che possono essere un’idea in più per un regalo agli altri o a sé. Il panettone più antico di Milano è il Baj. Tornato da qualche anno in produzione grazie alla pasticceria Autentico, discendenti dell’omonima famiglia di offellai (così venivano chiamati i pasticceri all’epoca) attiva fin dal 1768 e divenuta celebre a fine ‘800 con l’apertura della Confetteria Baj in piazza Duomo, il panettone era protagonista di slogan come: «Quando a Milano non vi era ancora il tramvaj già si gustava il Panettone Baj». Dal panettone “più antico” a quello “letterario” di Vergani. Si tratta di un’edizione speciale del panettone classico dedicata ad Alessandro Manzoni, in occasione del 150° anniversario della sua scomparsa. L’autore dei Promessi Sposi, milanese doc, era golosissimo di questo dolce, tanto da pretenderlo ogni giorno sulla sua tavola, come risulta dagli scritti conservati nella Casa museo di via Morone 1. E ne era ghiotta anche la seconda moglie Teresa Borri, che sul diario annotava sempre quando la colazione era a base di panettone. C’è poi il panettone “artistico/religioso” realizzato dal Viaggiator Goloso per la Veneranda Fabbrica del Duomo. Il dolce, con la novità golosa ai Tre Cioccolati, contribuisce al restauro della Cattedrale simbolo di Milano. Tra le decine di eccellenti panettoni artigianali storici di Milano, svetta quello della pasticceria Sant’Ambroeus che dal 1936 lo propone in versione classica, al cioccolato fondente e al marron glacé. Ma Milano è la città del fashion. Quindi impossibile esimersi dal panettone “modaiolo”. La novità per i fashion addicted è il primo panettone 10 Corso Como, lo store di moda, design e accessori. È proposto in versione classica, disponibile con scatola in latta personalizzata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 06:50

