Milano, qualità e prelibatezze alla Fiera dell'artigianato: colori e sapori da tutto il mondo

Delizie locali, prodotti esclusivi, abbigliamento e simboli rappresentativi del territorio. Tutto questo in un solo evento: la Fiera dell'artigianato. Inaugurata sabato 4 dicembre a Milano Rho, sarà possibile visitarla fino a domenica 12 dicembre, a ingresso gratuito, previo possesso del Green pass.

Nei grandi padiglioni, che nel 2015 hanno ospitato l'Expo, la fiera è divisa per regioni e continenti. Dalla Valle D'Aosta alla Sicilia, è possibile ammirare e assaporare ogni prodotto che le singole regioni offrono. Ma non solo. Sono presenti stand da tutto il mondo: America, Oceania e Oriente. Da creme artigianali a stoffe pregiate, da piatti caldi a gelati dal gusto indiscutibile. Un evento che mira a valorizzare l'artigiano come figura storica di lavoratore, nonchè i loro prodotti tradizionali e innovativi.

Si è svolto tutto in sicurezza, con mascherine e controllo del Green pass all'ingresso. La lenta ripresa della normalità, minacciata per tempo dal covid, sembra accelerare. Una fiera in presenza, non troppo affolalta, è il segno del possibile ritorno alla serenità.

La fiera nasce nel 1996 ed è il più grande evento al mondo nel suo genere: difatti, è diventato l’Expo Internazionale dell’Artigianato, dei Popoli e delle Nazioni. Per centinaia di migliaia di persone non c’è Natale senza Artigiano in Fiera, perchè offre autenticità, originalità e qualità.

