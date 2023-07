A Milano è già Natale: il Comune a caccia di sponsor per albero, luminarie e mercatini

L’albero e le luminarie. E poi i mercatini le piste di pattinaggio. A Milano si respira già aria di Natale. Se non per il clima torrido, di certo per pianificare sponsor e collaborazioni per il mese più sentimentale e proficuo dell’anno: dicembre e le feste di Natale 2023. La giunta ha definito le linee di indirizzo per l’individuazione dei soggetti pubblici o privati, fondazioni, associazioni e soggetti del terzo settore interessati a realizzare progetti e attività per le festività 2023-2024. Gli avvisi pubblici dedicati saranno online nelle prossime settimane. Confermato il concept “Il Natale degli Alberi”, donato da Fondazione Bracco al Comune, per impreziosire piazza Duomo con il tradizionale abete (lo scorso anno firmato da Estetista Cinica) e abbellire altre piazze e vie con altre installazioni creative a tema. Le proposte dovranno essere attinenti al tema, originali e di qualità, oltre che in armonia con il luogo.