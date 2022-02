Ludovica, la bimba nata alle ore 02.22 del 22.02.2022

La piccola Ludovica, «bellissima» dicono chi l’ha vista, è nata all’ospedale San Giuseppe di Milano nel giorno del “Twos-day” e all’orario perfetto. Il primo vagito alle ore 02.22 di martedì 22.02.2022. Mai visti così tanti 2 in una data. Ecco il motivo per cui i matematici americani l’hanno battezzato “Twos-day”, proprio in virtù della singolare ripetizione del 2; e la data è anche palindroma, ovvero resta uguale se letta da destra a sinistra.

L'ANNUNCIO

Ludovica Grazia è una neonata diventata famosa dal primo vagito. «Tantissimi auguri alla piccola Ludovica e ai suoi genitori! Un compleanno semplicemente unico», scrivono dal gruppo Multimedica in un post pubblicato su Facebook.

GIOIA SOCIAL

Sulla pagina social del San Giuseppe c’è una carrellata di auguri dedicata alla nuova arrivata. Tutti messaggi (almeno per una volta) di gioia e positivi. «Che tempismo». «Benvenuta meraviglia e buona vita». «Fortunella Ludovica buona Vita! Un saluto al reparto». «Ben arrivata cucciolotta».

