Milano, morto il ventenne soccorso all'Idroscalo a Ferragosto

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 20 anni soccorso all'Idroscalo di Milano il giorno di Ferragosto. Il giovane, di origini nordafricane, si era tuffato in acqua da un pedalò ma non era più riuscito a riemergere: una volta soccorso, era stato portato al San Raffaele, dove è morto ieri.

La notizia è riportata da Il Giorno. Il ragazzo era giunto al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele in condizioni disperate. Domenica scorsa, altri bagnanti lo avevano visto tuffarsi da un pedalò senza più riemergere: a recuperarlo, a quattro metri di profondità, erano stati i sommozzatori della Polizia locale. Sono in corso le indagini sulla dinamica della tragedia: tra le ipotesi, un malore o il fatto che il giovane non sapesse nuotare.

Sempre all'Idroscalo, il giorno precedente, si era sfiorata la tragedia: nel pomeriggio del 14 agosto, un 21enne pakistano era quasi annegato ma era stato salvato dagli altri bagnanti, prima di essere portato al Policlinico in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 11:01

