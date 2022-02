Resiste alla rapina, modella colpita al viso con un sasso

Strattonata, colpita allo zigomo con una pietra, i vestiti strappati per cercare di rubarle il cellulare. È accaduto alle 20,50 di lunedì, in via Tadino, all’altezza con via San Gregorio, a pochi passi da Porta Venezia, a una top model di origini senegalesi, famosa nell’ambiente perché sfila per grandi marchi della moda come Prada e Max Mara. La ragazza è infatti in trasferta a Milano per le sfilate della Fashion Week.

Ha subito l’aggressione mentre era in compagnia di due amiche e del fidanzato di una di loro. Sono due gli autori della violenta rapina: Y. W., senza documenti, incensurato, nato in Marocco, è stato bloccato e arrestato in flagranza per tentata rapina mentre era ancora addosso alla vittima. A stringergli le manette ai polsi è stata una pattuglia della polizia locale, attirata dalle urla del quartetto preso di mira. Il secondo rapinatore, invece, è riuscito a scappare. La vittima ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Secondo una prima ricostruzione, la modella era in via Tadino quando è stata avvicinata da un uomo descritto come «molto agitato». I tre amici sono intervenuti in sua difesa e l’aggressore è scappato. Poco dopo, però, è tornato insieme ad un altro, entrambi armati di sassi. Il primo ha puntato nuovamente la modella: l’ha scaraventata contro il muro, strappato gli indumenti, ferita allo zigomo con la pietra, mentre allungava le mani verso la tasca dei pantaloni per prendere il telefono. Il complice, invece, si è lanciato su una delle amiche e l’ha gettata a terra. È stato provvidenziale l’intervento della pattuglia della polizia locale che stava transitando in quel momento.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Febbraio 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA