Anche a Milano, come è già avvenuto in altri Comuni italiani, Torino in testa, verrà registrato all'anagrafe un bambino che avrà due mamme, quella biologica e la sua compagna.



E il provvedimento non resterà isolato visto che l'amministrazione lo adotterà in tutti i casi simili.



Una presa di posizione che rivendica con forza il sindaco, Beppe Sala. «Abbiamo deciso che quando ci saranno richieste di questo tipo, noi ci saremo e tutta la giunta è d'accordo - ha spiegato -. Se sono casi in cui la maternità è certa e non ci possono essere rischi di tratta di bambini, noi andremo avanti, nei casi che sono dubbi, rifletteremo e abbiamo anche chiesto al governo di darci chiare indicazioni».



La giunta ha comunicato la decisione con una lettera pubblicata su Il Fatto Quotidiano, nella rubrica tenuta da Selvaggia Lucarelli.



Una presa di posizione che non è piaciuta al centrodestra. «Osserviamo con stupore che, in tema di diritti civili, a dettare la linea a Sala e Majorino è Selvaggia Lucarelli», ha commentato in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia e consigliere comunale, Gianluca Comazzi. La decisione del Comune per Silvia Sardone, consigliera regionale e comunale di Forza Italia, è stata portata avanti «per soddisfare le richieste di un gruppo potente nella speranza di ottenerne il consenso». L'amministrazione incassa invece il supporto del Movimento 5 Stelle milanese..

