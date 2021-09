Milano, la manager vaccinata all'estero: «Da Regione Lombardia non riesco ancora ad avere il green pass»

Un vero e proprio calvario burocratico per una manager milanese che lavora a Dubai e che, pur essendosi regolarmente vaccinata all'estero, non riesce ad ottenere il green pass che dovrebbero rilasciare le autorità italiane.

Leggi anche > Incendio a Milano, Morgan tende la mano ai vicini: «Voglio ospitare due famiglie sfollate»

La vicenda di Emanuela De Franchis è raccontata da Il Giorno. La donna, residente negli Emirati Arabi, si era vaccinata con Pfizer, diversi mesi fa, a Dubai, dove lavora come direttrice delle risorse umane della multinazionale Pernod Ricard. Al ritorno in Italia, a luglio, con l'introduzione del green pass la donna aveva inviato i documenti all'Ats competente per territorio, quella di Lissone. Poi è arrivata l'amara sorpresa: nessun codice di attivazione via sms o e-mail e nessuna registrazione possibile, neanche dopo le due settimane di attesa consigliate dal numero verde 1500.

A quel punto, la donna ha cercato di attivarsi per recuperare il green pass, finendo in un vero e proprio tunnel burocratico. «Sono stata rimbalzata tra l'Ats di Lissone, il Ministero della Salute e la Regione Lombardia. Perché questi enti non si parlino tra loro rimane per me un mistero» - racconta Emanuela De Franchis a Il Giorno - «Non so più cosa fare, a questo punto temo mi resti solo da attendere che scadano i nove mesi per farmi un'altra dose di vaccino in Italia e risolvere finalmente il problema».

A risentire dell'assenza del green pass potrebbe essere non solo la vita sociale di Emanuela De Franchis, ma anche quella lavorativa. «Frequento spesso i ristoranti e viaggio molto per motivi professionali, lavorando per una multinazionale del settore di vini e alcolici. In questo modo, vengo spesso respinta e nella mia stessa condizione ci sono anche studenti Erasmus e altri lavoratori italiani all'estero» - spiega la manager - «Perché la Lombardia, a differenza di altre Regioni italiane, non ha ancora attivato una mail apposita per chi vive all'estero e ha dovuto vaccinarsi fuori dall'Italia?».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Settembre 2021, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA