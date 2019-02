Travolto in bici da un'auto, in coma un giovane di 23 anni. Alla guida una donna, era ubriaca

Grave incidente a Milano, dove un ragazzo di 23 anni è stato investito in bicicletta da una donna che guidava la sua auto in stato di ebbrezza: con lei viaggiavano altri quattro passeggeri. Il giovane è in coma all'ospedale Niguarda di Milano, dove è attualmente sottoposto ad un intervento chirurgico per le numerose fratture riportate.



L'incidente è avvenuto la notte scorsa sulla statale 33 Sempione, nel comune di Pero, cittadina alle porte di Milano, all'altezza del civico 163. Secondo quanto accertato finora, l'auto, una Fiat 500, guidata dalla donna e sulla quale c'erano altri quattro uomini, tutti italiani, avrebbe investito il giovane in bicicletta durante un sorpasso ma la dinamica è ancora da chiarire. La donna alla guida è stata sottoposta al test per rilevare il tasso alcolemico, risultando positiva.

Domenica 10 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..