Milano, incendio in una casa in via della Spiga: un ferito grave, è l'imprenditore Tommaso Bracco

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento in via della Spiga, nel cosiddetto 'quadrilatero della Moda' di Milano. È accaduto poco prima delle 10 quando sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Sul posto anche le forze dell'ordine. La polizia locale ha chiuso un tratto della strada.

Nell'incendio è rimasto ferito l'imprenditore 50enne Tommaso Renoldi Bracco, membro del consiglio d'indirizzo della Fondazione Bracco e nipote di Diana Bracco, secondo quanto appreso sul posto dall'ANSA da fonti qualificate. Il ferito, estratto dall'appartamento dai pompieri, presentava gravi ustioni e un'intossicazione ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 12:18

