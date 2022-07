Un uomo di circa 50 anni è rimasto ustionato al viso e intossicato nell'incendio del suo appartamento in via Cesare Pavese a Rho, nel Milanese. L'episodio è accaduto stamani. L'uomo, soccorso dal 118 è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Luglio 2022, 09:41

