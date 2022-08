In versione cocktail o energetici, le creazioni dell’estate più calda

di Claudio Burdi

Per rinfrescarsi ad ogni ora del giorno, per un pranzo goloso o in versione alcolica all’aperitivo, ideati per chi fa sport o pensati per gli amici a quattro zampe, per chi soffre di intolleranze alimentari o per palati gourmet, tradizionali o in limited edition, da creare via app e farseli consegnare a domicilio, ai milanesi amanti di gelati e granite l’estate 2022 offre tante novità tutte da scoprire e gustare, non solo in cono o coppetta.

Da Gelato for Run, oltre al Dog Cream per il miglior amico dell’uomo, al G4Run (gelato energetico a base di aminoacidi e carboidrati al gusto di lime pensato come post-allenamento per i runner) e a gusti gourmet come il baccalà e patata viola con crumble di lamponi, il gorgonzola e noci, il barbabietola e timo, il porcini e crumble cacao o il crema, parmigiano e tartufo, è nato un paio di mesi fa il “Gelato Cocktail” in barattolino monodose (disponibile su ordinazione) nelle varietà Mojito, Moscow Mule, Black Spritz e analcolico dry. Il gelato si fa cocktail anche da Peck CityLife dove si possono “sorseggiare” il Brontesour (gelato al pistacchio, Chartreuse gialla, vodka e meringa), lo Strasshopper (stracciatella di mandorle con limone candito e cioccolato bianco, crema di menta e cioccolato Peck, rum bianco e Brancamenta) e il Spadaiquiri Sorbettato (rum J. Bally Blanc, liquore Dom Benedectine, limone e zafferano), mentre da Cioccolatitaliani è una storica bibita che diventa gelato, il “Cedrata Tassoni” in vendita solo fino al 15 settembre, mese in cui in diversi locali milanesi (dal 14 al 17) si potrà gustare gratuitamente l’evoluzione della grattachecca in cocktail al cucchiaio, proposta in tre varianti limone, cetriolo o rosa e gin Hendrick’s.

Per tutta l’estate le creme e i gusti frutta di Marchesi 1824 sono proposti da un carretto gelato in via Santa Maria alla Porta, mentre nelle boutique Vergani è protagonista il dolce simbolo di Milano, in versione gelato o come inedito Panettone di Ferragosto da farcire con il gusto preferito. Infine l’incredibile gelato a 7 strati di Baci Sottozero, ordinabile dall’app Gelopie su cui si può creare una torta gelato personalizzata in migliaia di combinazioni disponibili anche gluten free o senza lattosio.

