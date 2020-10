Covid in Tribunale a Milano, via al test di massa

Un piano di screening con tamponi rapidi scatterà da lunedì prossimo nel Palazzo di giustizia, e coinvolgerà tutti i lavoratori, magistrati e non solo, dopo l'escalation di contagi negli uffici e nelle aule. Si tratta di un piano tamponi per migliaia di persone: solo in procura ci sono più di mille lavoratori. Solo tra i pm si contano cinque positivi e un caso sospetto, ma con la sensazione che anche altri contagi verranno presto accertati. Il timore è che l'attività si ritrovi paralizzata come avvenuto dallo scorso marzo, quando il Palazzo di Giustizia era diventato un focolaio con dieci magistrati contagiati, di cui tre gravi, due persone decedute (una cancelliera e un carabiniere), e con diversi avvocati contagiati. Il presidente del Tribunale Roberto Bichi ha disposto, intanto, la sospensione dell'attività dei tirocinanti negli uffici.

L'intero apparato giudiziario è in sofferenza: si riescono a gestire solo le urgenze e la copertura dei turni. Perfino i procuratori aggiunti partecipano alle udienze, se mancano i pubblici ministeri. Il presidente del Tribunale Roberto Bichi ha già disposto la sospensione dell'attività dei tirocinanti negli uffici. E tornano ad essere in videoconferenza da remoto le udienze di convalida e di proroga dei trattenimenti dei richiedenti asilo e dei destinatari di un provvedimento di allontanamento.



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA