Milano, Paola e Chiara al Magnolia: «Viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda»

Erano partite da Milano e a Milano tornano, chiudendo un tour colorato dall’entusiasmo dei fan. La reunion di Paola & Chiara, sorelle, che di cognome fanno Iezzi, 49 e 50 anni (dieci anni di stop, forse la necessità di respirare a distanza dopo una vita in simbiosi) è passata attraverso l’apparizione da guest star a Sanremo con Furore, l’uscita dell’album Per Sempre, la presentazione dello stesso al Fabrique (doppio sold out) e, infine, il tour estivo scandito dai singoli insieme a Boomdabash e Tiziano Ferro. Questa sera, l’estate speciale di Paola & Chiara si chiude sul palco del Circolo Magnolia.

Milano è la vostra città: con quale spirito ci arrivate, per di più al Magnolia, un luogo particolare per gli appassionati di musica.

«Non poteva esserci conclusione migliore. È stata un’estate pazzesca in tutta Italia. La ciliegina sulla torta è il Magnolia, dove non ci siamo mai esibite».

Quando vi siete rimesse insieme è cambiato qualcosa nel vostro approccio al palco, o nell’alchimia tra di voi?

«C’è più consapevolezza: in questi ultimi anni abbiamo avuto la possibilità di conoscere meglio noi stesse, come sorelle e come artiste.

Anno speciale partito con Sanremo: per il futuro prossimo il Festival entrerà ancora nel vostro “campo visivo”?

«Siamo molto affezionate al Festival: quando Amadeus ha detto i nostri nomi siamo state travolte da un mix incredibile di emozioni. Ci farebbe piacere tornare in gara, ma per il momento viviamo di quel ricordo».

Ci saranno ospiti particolari nel concerto milanese? Il vostro album è ricco di featuring.

«Per i live di maggio abbiamo avuto diversi ospiti e amici che hanno collaborato con noi al disco ed è stato bellissimo ritrovarci sul palco. Per questa festa al Magnolia… non possiamo spoilerarvi nulla».

