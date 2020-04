Milano, tragedia nella tragedia: il cimitero da 600 posti dove vengono sepolti i morti non reclamati da nessuno

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 11:55

«Sessantuno croci bianche spiccano sulla terra ancora brulla, appena seminata a prato, del.Il nome e la data scritti sopra, raccontano la storia dei milanesi sconfitti nella battaglia del nemico invisibile. I caduti del Covid. Al 'Campo 87' c'è il primo cimitero di guerra in tempo di pace, seicento posti dedicati a chi morto lontano dai suoi cari, ostaggio del». Lo scrive oggi il quotidiano La Repubblica.Sononei cinque giorni prescritti dal nuovo regolamento comunale dei cimiteri, deciso proprio per l'emergenza coronavirus, a volte perché in quarantena.Nel campo ci sono 600 posti, ora occupate con croci bianche tutte uguali. E resterà così almeno per due anni, perché per due anni non si potranno costruire monumenti funebri «Milano ha retto ma ha pagato un prezzo altissimo - ha detto il sindaco, Giuseppe Sala - Questo spazio è quello dove sono stati sepolti coloro le cui spoglie non sono state richieste da un famigliare, la tragedia nella tragedia».