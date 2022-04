Milano, cadavere trovato nei boschi di Rescaldina: è stato ucciso da un colpo di pistola

Sono in corso i rilievi dei Carabinieri a Rescaldina - Comune in provincia di Milano - per ricostruire l'omicidio di un uomo i cui resti sono stati trovati nel bosco. Il cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri su segnalazione di un passante. Il 30enne, originario del Marocco, sarebbe stato freddato con un colpo di pistola alla nuca e scoperto intorno alle 19.30 di ieri nel luogo diventato tristemente noto per il delitto di Carol Maltesi.

A dare l'allarme è stato un passante, che ha allertato il 112. Sul posto sono arrivati i militari della compagnia di Legnano (Milano) e i soccorritori del 118. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fareA quanto emerso dai primi accertamenti, si tratterebbe di un regolamento di conti tra spacciatori. Quella zona infatti è nota per lo spaccio.

Non è la prima volta che un uomo viene ucciso nei boschi di Rescaldina. Anche in passato si sono verificati episodi simili: nel 2019 un uomo di 54 anni con precedenti per droga è stato ucciso e il suo assassino è stato condannato a 25 anni. Sempre nel 2019 e sempre nei boschi di Rescaldina, un altro uomo è stato gambizzato con un colpo di fucile.

