Bambino di due anni morso da un cane: il piccolo ferito all'occhio e ricoverato

Un bambino di due anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito da un morso all'occhio di un cane di piccola taglia. È accaduto in provincia di Milano.

L'episodio è avvenuto venerdì sera ad Albairate, dove il piccolo vive con la famiglia. Come riporta anche Il Giorno, il bambino si trovava insieme al padre, in visita alla cascina di un amico di famiglia che aveva appena avuto una cucciolata. Qui, per motivi ancora da accertare, il piccolo è stato morso all'occhio da un Jack Russell terrier. Sul posto sono arrivati i soccorsi della squadra di turno della Inter Sos, che hanno portato il bambino in ospedale a Magenta.

Il piccolo è stato ferito lievemente e ricoverato in codice giallo. Fortunatamente, la piccola taglia del cane che lo ha aggredito ha evitato conseguenze ben peggiori. I Jack Russel, infatti, sono cani vivaci e cacciatori, e a dispetto della taglia viene raccomandato di tenerli in casa senza sottovalutare i rischi e prestando grande attenzione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Aprile 2021, 12:42

