Scudetto Milan: lite furiosa al bar, interista ferisce tifoso rossonero

Una violenta lite è scoppiata, in un bar dell'oltre Adda di Lodi, tra due tifosi dell'Inter e del Milan mentre la televisione trasmetteva la partita Milan-Sassuolo. A un certo punto un tifoso interista, 56enne, ha spaccato un bicchiere e con i cocci ha colpito al collo un tifoso milanista, 53enne, davanti agli altri clienti increduli e spaventati.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 chiamati dai titolari del locale. L'uomo ferito al collo è stato medicato al Pronto soccorso dell'ospedale di Lodi. Non è in pericolo di vita. Sono al vaglio degli inquirenti i reati da contestare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Maggio 2022, 22:09

