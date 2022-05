Lucia, morta e fatta a pezzi nella vasca da bagno: fermata una delle figlie

C'è un fermo nella vicenda dell'anziana trovata morta e fatta a pezzi nella sua casa a Melzo. Una delle figlie, Rosa Fabbiano, 58 anni, è infatti stata sottoposta a fermo con l'ipotesi di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere. La figlia donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Il corpo della vittima, Lucia Cipriano, di 84 anni, è stato trovato ieri nella vasca da bagno, decapitato e parzialmente sezionato nel tentativo, forse, di sbarazzarsene. A fare la terribile scoperta, la minore delle tre figlie della donna, che vive a Trento, e alla quale era stato detto che la madre fosse stata trasferita in una Rsa.

I vicini raccontano che la donna viveva sola, non si vedeva nel quartiere da circa due mesi. Non stava affatto bene. Nei giorni precedenti l'anziana era uscita di casa in pigiama e aveva cominciato a vagare per le vie del paese. Erano stati i carabinieri ad accompagnarla a casa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 11:58

